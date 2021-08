Alpinisten Kim Hong-bin Sportverdienstorden posthum verliehen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat dem verstorbenen Alpinisten Kim Hong-bin den Sportverdienstorden der höchsten Klasse posthum verliehen.Kulturminister Hwang Hee besuchte am Mittwoch Gwangju, wo ein Traueraltar für den 57-jährigen Bergsteiger errichtet wurde. Hwang überreichte im Namen des Präsidenten den Verdienstorden und richtete tröstende Worte an Kims Hinterbliebenen und Kollegen.Kim war während des Abstiegs vermisst gegangen, nachdem er am 18. Juli den Broad Peak im Karakorum-Gebirge erfolgreich bestiegen hatte.Kim hatte 1991 bei der Besteigung des Denali (früher Mount McKinley), des höchsten Bergs Nordamerikas, wegen Erfrierungen alle zehn Finger verloren. Er hatte 2006 mit der Herausforderung begonnen, alle 14 Achttausender im Himalaya und dem Karakorum-Gebirge zu bezwingen. Dies gelang Kim mit der erfolgreichen Besteigung des 8.047 Meter hohen Broad Peak im Juli als erstem Mensch mit Behinderung in der Welt.