Börse in Seoul gewinnt mehr als ein Prozent

Die südkoreanische Hauptbörse hat mehr als ein Prozent gewonnen.Der Kospi kletterte am Mittwoch um 1,34 Prozent auf 3.280,38 Zähler. Es war der höchste Tagesgewinn seit dem 10. Mai.Nach den Kursgewinnen an der Wall Street am Dienstag war der Kospi gut in den Handel gestartet. Der S&P 500 hatte ein neues Rekordhoch erreicht.Im Kospi zählten erneut Chiphersteller und andere Technologieunternehmen dank robuster Quartalszahlen zu den Gewinnern.Die Anleger schienen aufgrund guter Unternehmenszahlen wieder zuversichtlicher zu sein, sagte Park Gwang-nam von Mirae Asset Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.