Der südkoreanische Kanute Cho Gwang-hee hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale erreicht.Im Viertelfinale der Disziplin 200 Meter K1 Männer auf dem Sea Forest Waterway in Tokio belegte er mit einer Zeit von 35,048 Sekunden den ersten Platz der Gruppe 3 und qualifizierte sich für das Halbfinale.Cho Gwang-hee ist Südkoreas erfolgreichster Kanufahrer.2016 in Rio de Janeiro schaffte er es sowohl in der Disziplin 200 Meter K1 als auch im K2 ins Halbfinale.