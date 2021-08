Olympia in Tokio: Südkoreas Baseballmannschaft verliert Halbfinale gegen Japan

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Baseballmannschaft hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ihr erstes Halbfinale verloren.Im Halbfinale der ungeschlagenen Teams im Yokohama Stadium unterlag die Mannschaft von Trainer Kim Kyung-moon Japan mit 2:5. Bei einem 2:2-Gleichstand erzielte Japan in der zweiten Hälfte des achten Innings drei Punkte.Das südkoreanische Team trifft am Donnerstag im Halbfinale der Verlierer auf die USA. Mit einem Sieg kann Südkorea doch noch das Finale erreichen und würde dann erneut gegen Japan spielen.