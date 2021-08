WHO fordert Moratorium für Drittimpfungen

Photo : KBS News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein Moratorium für Drittimpfungen gegen das Coronavirus gefordert.Mit Booster-Impfungen solle mindestens bis Ende September gewartet werden, um einem Ungleichgewicht bei der Versorgung mit Impfstoffen vorzubeugen.WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Mittwoch auf einer virtuellen Pressekonferenz weiter, dass 80 Prozent der vier Milliarden zugelassenen Dosen an Länder der höchsten und mittleren Einkommensgruppe gegangen seien.Er könne verstehen, dass Regierungen weltweit ihre Bevölkerungen vor der Delta-Variante schützen wollten. Doch das im Mai formulierte WHO-Ziel laute, bis Ende September wenigstens zehn Prozent der Bevölkerung in jedem Land geimpft zu haben.Die USA, die Auffrischungsimpfungen für besonders gefährdete Menschen erwägen, wiesen die Forderung unterdessen zurück.Die USA könnten beides machen, sowohl Drittimpfungen im eigenen Land vornehmen als auch die bessere Versorgung ärmerer Länder sicherstellen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.