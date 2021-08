Fast 65 Prozent der koreanischen Eltern würden Kinder gegen Corona impfen lassen

Photo : YONHAP News

Nach dem Ergebnis einer Umfrage würden fast 65 Prozent der koreanischen Eltern ihre Kinder gegen Corona impfen lassen.Das berichteten Forscher des Pusan National University Hospital am Donnerstag.Sie hatten zwischen dem 25. Mai und 3. Juni 226 Eltern von minderjährigen Kindern sowie 117 Kinder und Jugendliche zur Impfbereitschaft befragt.77 Prozent der Eltern wollten sich demnach selbst impfen lassen, 64,2 Prozent wollten ihre Kinder impfen lassen.Von den befragten Kindern sagten 49,6 Prozent, dass sie mit einer Impfung einverstanden wären.51 Prozent der Befragten gaben an, dass die Impfstoffe wirksam seien, aber nur 28 Prozent meinten, dass sie auch sicher seien.Südkoreas Ministerium für Lebens- und Arzneimittelsicherheit hatte im letzten Monat die Altersfreigabe für den Pfizer-Impfstoff auf 12 Jahre gesenkt. Die Umfrage der Klinik wurde durchgeführt, als von Behördenseite noch ein Mindestalter von 16 Jahren für die Impfung empfohlen wurde.Das Ergebnis der Befragung wurde in einer aktuellen Ausgabe des "Journal of Korean Medical Science" vorgestellt.