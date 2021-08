Regierung will am Freitag über Corona-Schutzregeln ab nächster Woche entscheiden

Photo : YONHAP News

Die Regierung will am Freitag entscheiden, welche Stufe der sozialen Distanzierung ab der kommenden Woche gelten soll.Sie wolle vor der Entscheidung noch das Infektionsgeschehen beobachten, teilte die Regierung mit.Nach vorläufigen Schätzungen von KBS wurden mit Stand 18 Uhr am Mittwoch landesweit 1.563 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt.Über 62 Prozent der lokal übertragenen Fälle wurden in der Hauptstadtregion nachgewiesen. Dort wurden 1.036 Neuinfizierte erfasst. Die Provinz Süd-Gyeongsang und Busan meldeten jeweils über 100 Fälle.Die aktuellen Regeln zur sozialen Distanzierung von Stufe vier für die Hauptstadtregion und von Stufe drei für die restlichen Gebiete gelten bis diese Woche.Unterdessen nimmt das Mobilitätsaufkommen inmitten der Urlaubssaison weiter zu. Das wöchentliche Mobilitätsaufkommen in den Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion war verglichen mit einer Woche zuvor um 6,4 Prozent höher. Dort wurde die dritte Woche in Folge ein Anstieg verzeichnet.Die Seuchenkontrollbehörde teilte mit, dass 28,6 Millionen Impfdosen, damit mehr Dosen als die bisher ausgelieferten, im August in Südkorea eintreffen würden. Nach weiteren Angaben befinde man sich in der Endphase des Abschlusses von Verträgen über die Lieferung von 50 Millionen Dosen im kommenden Jahr.