Olympia in Tokio: Golferinnen spielen zweite Runde

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Spielen in Tokio spielen Südkoreas Golferinnen heute die zweite Runde des Turniers.Südkorea will das zweite Mal in Folge die Goldmedaille gewinnen.Die Mannschaft bestehend aus Ko Jin-young, Park In-bee, Kim Hyo-joo und Kim Sei-young lag nach dem ersten Tag in aussichtsreicher Position.Ko belegte mit drei unter Par den vierten Platz, die beste Platzierung unter den Koreanerinnen. Park, Olympiasiegerin in Rio de Janeiro, und Kim Sei-young landeten mit zwei unter Par auf Platz sieben. Dahinter folgt Kim Hyo-joo auf Platz 16.Cho Gwang-hee startet heute im Halbfinale im Kajak-Einer über 200 Meter.Im Modernen Fünfkampf findet heute das Degenfechten statt.Choi Byeong-kwang startet im Gehen über 20 Kilometer der Männer.