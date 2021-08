Südkoreanische Organisationen wollen Nordkoreaner bei Schwierigkeiten wegen Covid-19 und Flutkatastrophe unterstützen

Photo : YONHAP News

Private Organisationen aus Investoren für die innerkoreanische Wirtschaftskooperation in Südkorea wollen die Einwohner in Nordkorea unterstützen, die wegen Covid-19 und Flutkatastrophen Schwierigkeiten erleiden.Der Ausschuss zur Förderung der innerkoreanischen Wirtschaftskooperation teilte am Mittwoch mit, eine Kampagne für die Unterstützung der Bewohner Nordkoreas zu starten. Für die Unterstützung wolle die Gruppe Finanzmittel aus ihrer Kasse einsetzen und auch Spenden einsammeln.An der Kampagne beteiligen sich mehrere Organisationen von Unternehmern, die in wirtschaftliche Kooperationsprojekte mit Nordkorea investierten.Es ist jedoch ungewiss, ob die Unterstützung tatsächlich zustande kommen wird, weil Nordkorea erklärt hatte, keine Hilfe aus dem Ausland akzeptieren zu wollen.Internationale Organisationen und die südkoreanische Regierung hatten die Bereitschaft zur humanitären Hilfe bekundet, als es in Nordkorea im Sommer letzten Jahres zu Flutkatastrophen gekommen war. Machthaber Kim Jong-un hatte jedoch erklärt, dass das Land keine Hilfe von außen akzeptieren wolle. Diese Haltung wurde dieses Jahr noch einmal bekräftigt.