Mindestlohn für 2022 endgültig auf 9.160 Won festgesetzt

Photo : YONHAP News

Der gesetzliche Mindestlohn für kommendes Jahr ist endgültig auf 9.160 Won (acht Dollar) pro Stunde festgesetzt worden.Das gab das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Donnerstag im Amtsblatt bekannt.Der Mindestlohn steigt damit um 5,1 Prozent gegenüber diesem Jahr, so wie von der Mindestlohnkommission beschlossen. Der neue Mindestlohn gilt ab 1. Januar nächsten Jahres.In der Bekanntmachung wird auch der Mindestmonatslohn in Höhe von einer Million 914.440 Won (1.673 Dollar) genannt. Die Summe errechnet sich aufgrund einer monatlichen Arbeitszeit von 209 Stunden.Auch heißt es im Amtsblatt, dass der Mindestlohn branchenunabhängig für alle Betriebe gleichermaßen gelte.Der Unternehmerverband KEF protestierte unterdessen, dass die 5,1-prozentige Anhebung für kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstunternehmen, die bereits an ihre Grenzen gestoßen seien, kaum verkraftbar sei.