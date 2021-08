Selbstständigenquote auf 20,19 Prozent gesunken – 39-Jahres-Tief

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen in Südkorea ist auf den tiefsten Stand seit 39 Jahren gesunken.Laut dem Koreanischen Mittelstandsinstitut und dem Statistikamt gab es im Juni 5,58 Millionen Selbstständige. Ihr Anteil erreicht damit lediglich 20,19 Prozent aller Erwerbstätigen (27,63 Millionen).Das entspricht dem niedrigsten Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Juli 1982.Das bisherige Rekordtief war im Dezember 2019 verbucht worden und hatte bei 20,20 Prozent gelegen.Der Rückgang der Selbstständigenquote wird vor allem auf die Corona-Pandemie zurückgeführt.Die gesamte Erwerbstätigenzahl im Land war infolge der Pandemie seit März letzten Jahres stets zurückgegangen, bevor im März dieses Jahres ein Anstieg erzielt wurde. Die Zahl stieg von März bis Juni den vierten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahr an.