Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 1.776 gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat inmitten der vierten Corona-Welle den zweiten Tag in Folge über 1.700 Neuinfektionen gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 1.776 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang erfassten Infizierten im Land sei auf 205.702 gestiegen.Die Zahl der täglichen Neuansteckungen stieg damit um 51 gegenüber dem Vortag und ist seit dem 7. Juli den 30. Tag in Folge vierstellig.Die Zahl der lokal übertragenen Neuinfektionen in den Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion erreichte fast 700, was den höchsten Stand seit dem Ausbruch der vierten Welle entspricht.In der Hauptstadtregion wurden 59,7 Prozent aller lokal übertragenen Fälle bestätigt. Die Provinz Gyeonggi meldete 475 Fälle, Seoul 461 und Incheon 89.Die bis Sonntag geltenden Regeln zur sozialen Distanzierung, Stufe vier in der Hauptstadtregion und Stufe drei in den restlichen Regionen, werden anscheinend erneut verlängert werden. Wie verlautete, habe in einer Sitzung eines Beratungsgremiums am Vorabend die Meinung vorgeherrscht, dass die aktuellen Maßnahmen um zwei Wochen verlängert werden müssten.Die Regierung wird am Freitag die Entscheidung darüber treffen.