60 Abgeordnete wollen Verschiebung gemeinsamer Militärübung Südkoreas und der USA fordern

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Abgeordneten aus dem Regierungslager will eine gemeinsame Erklärung abgeben, um die Verschiebung einer für August vorgesehenen gemeinsamen Militärübung mit den USA zu verlangen.Der Abgeordnete Jun Sung-joon der regierenden Minjoo-Partei Koreas teilte KBS telefonisch die Einschätzung mit, dass die gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA vertagt werden müsse, um die Stimmung nach der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen aufrechtzuerhalten. In der Minjoo-Partei, der Offenen Demokratischen Partei und der Gerechtigkeitspartei hätten etwa 60 Parlamentarier diese Ansicht geteilt.In einer Erklärung, die von der Gruppe ausgearbeitet wird, wird die Regierung aufgerufen, aktiv zu überprüfen, das Manöver für die Aussicht auf innerkoreanische Gespräche zu verschieben.Jin will am Donnerstagnachmittag in der Nationalversammlung eine Pressekonferenz geben, um die Erklärung zu veröffentlichen.Der Vorsitzende der Regierungspartei, Song Young-gil, sprach sich jedoch erneut gegen eine Verschiebung der Militärübung aus. Er glaube, dass die geplante gemeinsame Erklärung ein Ausdruck des Wunschs sei, dass die innerkoreanischen Beziehungen wiederhergestellt und nicht unterbrochen werden sollten, sagte er heute in einem Radiointerview. Die vereinbarte Übung sei jedoch unvermeidbar, weil man Fragen zum innerkoreanischen Verhältnis auf der Grundlage des Bündnisses und des Vertrauens zwischen Südkorea und den USA angehen müsse.