Olympia in Tokio: Seo Chae-hyun erreicht Finale im Sportklettern

Die koreanische Sportkletterin Seo Chae-hyun hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sportklettern das Finale erreicht.In der Qualifikation Kombination Frauen am Mittwoch im Aomi Urban Sports Park in Tokio schaffte die 17-Jährige als Zweite den Einzug in die letzte Runde.Im Finale am Freitag konkurrieren die besten acht Athletinnen um die Medaillen.Das Sportklettern Combined feiert bei den Spielen in Tokio seine Olympia-Premiere. Der Wettbewerb besteht aus Speed, Bouldern und Lead. Die endgültige Rangliste wird abhängig von der gesamten Punktzahl (Multiplikationen der Ergebnisse in den drei Disziplinen) bestimmt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Platzierung.Seo rangierte auf Platz 17 im Speed, Platz fünf im Bouldern und Platz eins im Lead. Sie verbuchte insgesamt 85 Punkte.Seo ist die jüngste unter den Finalistinnen und der einzige Teenager. Sie hatte bei der IFSC-Weltcupserie 2019 bei den Senioren debütiert. Sie hatte in der Saison 2019 vier Weltcup-Goldmedaillen gewonnen und war Ranglistenerste im Weltcup-Lead.