Südkorea und USA werden voraussichtlich Militärübungen im kleineren Maßstab abhalten

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA werden ihre geplanten gemeinsamen Militärübungen voraussichtlich mit Rücksicht auf die Corona-Lage im kleineren Maßstab abhalten.Inmitten zunehmender Forderungen nach einer Verschiebung in Kreisen des Regierungslagers wiederholte das Verteidigungsministerium in Seoul die Position, dass Einzelheiten der Übungen im zweiten Halbjahr wie Zeitpunkt und Umfang noch nicht feststünden und dass es noch Diskussionen zwischen beiden Ländern gebe.Ministeriumssprecher Boo Seung-chan sagte am Donnerstag vor der Presse, dass der Zeitpunkt, der Umfang und die Methode noch nicht endgültig festgelegt worden seien. Südkorea und die USA würden unter umfassender Berücksichtigung verschiedener Bedingungen einander eng konsultieren.Laut Informationen treffen die Militärbehörden Südkoreas und der USA Vorbereitungen, um vom 10. bis 13. August das Crisis Management Staff Training (CMST), eine Art Vorübung, und dann vom 16. bis 26. August die Stabsrahmenübung im zweiten Halbjahr (21-2 CCPT) abzuhalten.Ein südkoreanischer Militärvertreter sagte, die Vorbereitung der Übungen habe bereits begonnen. Südkorea und die USA hätten Diskussionen für die Vorübung in der nächsten Woche geführt und das Übungsszenario überprüft.Laut einem anderen Vertreter wird innerhalb des Militärs, darunter im gemeinsamen Kommando Südkoreas und der USA sowie im Vereinigten Generalstab eine Durchführung des Manövers bevorzugt.In Militärkreisen wird erwartet, dass beide Seiten direkt vor dem Beginn der Hauptübung, voraussichtlich am 16. August, gemeinsam den Zeitplan und den Umfang bekannt machen werden.