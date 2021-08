Präsident Moon fordert von Militär Bemühungen um Wiederherstellung von Vertrauen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angesichts der jüngsten aufsehenerregenden Vorfälle die Streitkräfte aufgefordert, sich um die Wiederherstellung von Vertrauen zu bemühen.Der Präsident habe gesagt, dass das Militär infolge einiger Ereignisse in letzter Zeit mit einer großen Krise konfrontiert sei, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, mit. Er habe die Hoffnung geäußert, dass das Militär sich vollständig ändern und Vertrauen zurückgewinnen werde.Hinsichtlich des Corona-Ausbruchs in der Anti-Piraten-Einheit Cheonghae äußerte Moon, dass der Fall den Bürgern große Sorge bereitet habe. Zugleich betonte er, dass ihre Moral dadurch nicht geschwächt werden sollte, da die Truppeneinheit ihre Aufträge bisher erfolgreich ausgeführt habe.Verteidigungsminister Suh Wook teilte mit, dass inzwischen 95 Prozent der im Ausland stationierten Truppen gegen das Coronavirus geimpft worden seien. Künftig würden lediglich Geimpfte in den Auslandseinsatz geschickt.In Bezug auf einen Fall sexueller Gewalt bei der Luftwaffe, der zum Selbstmord einer Unteroffizierin, des Opfers, geführt hatte, hieß es, dass die Vorbeugung des Vorfalls nicht gelungen sei, und zudem das Vorgehen nach dem Fall problematisch gewesen sei.Moon wies auf falsche und mangelhafte Berichte und einen Vertuschungsversuch hin und forderte, harte Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt zu treffen.Der Staatschef verlangte außerdem Maßnahmen gegen die große Hitze. Der Sprecherin zufolge forderte er, Übungen zu verschieben, sollte sich die Temperatur dem Richtwert nähern, oder eine Durchführung gründlich zu überprüfen, damit zügig Maßnahmen getroffen werden könnten.Bezüglich der gemeinsamen Militärübungen mit den USA ordnete Moon an, unter Berücksichtigung verschiedener Umstände mit den USA umsichtig zu beraten. Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hatte de facto die Absage der Übungen verlangt.