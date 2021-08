Vizeaußenminister Südkoreas und Irans führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-kun ist am Mittwoch (Ortszeit) in Teheran mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi zu einem Gespräch zusammengekommen.Wie das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mitteilte, hätten beide über anstehende Angelegenheiten, darunter die bei südkoreanischen Banken eingefrorenen iranischen Petrogelder, gesprochen.Choi reiste nach Teheran, um an der Feier zur Vereidigung von Ebrahim Raisi als 13. Präsident des Irans teilzunehmen.Choi sagte, dass Südkorea außergewöhnliche Bemühungen unternommen habe, um die Frage der eingefrorenen Gelder zu lösen. Er hoffe, dass beide Länder auch nach dem Amtsantritt der neuen Regierung in Teheran gemeinsam Anstrengungen unternehmen würden, um die bilateralen Beziehungen zu verstärken.Er äußerte auch die Hoffnung auf eine Erweiterung des Austauschs anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern im kommenden Jahr. Er lud den nächsten Außenminister Irans nach Südkorea ein.Araghchi nahm den Willen und die Bemühungen Südkoreas für den Aufbau einer freundschaftlichen Beziehung mit der neuen Regierung Irans zur Kenntnis. Er betonte wiederholt, dass man sich auf eine zügige Lösung für die Frage der eingefrorenen Gelder freue.Beide Diplomaten tauschten ihre Meinungen zu den Entwicklungen in Bezug auf die Verhandlungen über die Wiederherstellung des Atomabkommens mit Iran (JCPOA) aus. Sie vereinbarten, nach der gemeinsamen Auffassung, dass für eine rapide Entwicklung der bilateralen Beziehungen die Wiederherstellung des JCPOA erforderlich sei, die Bemühungen um eine enge Kommunikation fortzusetzen.Choi versprach, dass Südkorea die Bemühungen der beteiligten Länder um die Wiederherstellung des JCPOA weiterhin unterstützen wolle.