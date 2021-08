Südkorea und USA vereinbaren Verstärkung von Kooperation für Cybersicherheit

Photo : Getty Images Bank

Südkorea und die USA haben vereinbart, die Zusammenarbeit bei der Reaktion auf globale Cyberbedrohungen und dem Aufbau verschiedener Systeme zur Informationsteilung zu verstärken.Das gab das südkoreanische Vereinigungsministerium am Donnerstag bekannt.Die Verteidigungsministerien beider Länder hielten am Mittwoch die erste Sitzung ihres IKT-Kooperationskomitees ab.Beide Seiten einigten sich dabei, Maßnahmen zur gemeinsamen Reaktion auf globale Cyberbedrohungen zu diskutieren. Vereinbart wurde auch, für die Schaffung von verschiedenen Kommando- und Kontrollsystemen sowie Systemen zur Informationsteilung zusammenzuarbeiten, damit die Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit („Fight Tonight“) ermöglicht werde.Das IKT-Kopperationskomitee habe vereinbart, jedes Jahr zu tagen, um Maßnahmen im IKT-Bereich kontinuierlich zu diskutieren, so das Ressort.