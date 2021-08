Photo : YONHAP News

In diesem Sommer hat es in Seoul 20 tropische Nächte gegeben.Laut dem Wetteramt erlebten die Hauptstädter erneut eine tropische Nacht. Die Temperatur in der Nacht auf Donnerstag sei lediglich bis auf 25,6 Grad gefallen.Demnach wurden seit Juli insgesamt 20 tropische Nächte in Seoul gemeldet.Auf Jeju gab es 29 Tropennächte, in Incheon, Busan und Yeosu 21 solcher Nächte.Von einer tropischen Nacht wird gesprochen, wenn die Temperatur ab 18.01 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag nicht unter 25 Grad sinkt.