Olympia in Tokio: Cho Gwang-hee belegt Platz 13 im Kajak-Einer über 200 Meter

Photo : YONHAP News

Der koreanische Kanute Cho Gwang-hee hat bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Platz 13 sein Rennen beendet.Im B-Finale über 200 Meter im Kajak-Einer (K1) auf dem Sea Forest Waterway in Tokio am Donnerstag belegte Cho mit einer Zeit von 36,440 Sekunden den fünften Platz unter den acht Athleten. Hinter den achten Finalisten im A-Finale rangierte er schließlich auf Platz 13.Zuvor war Cho in Gruppe 2 im Halbfinale auf Rang sechs unter acht Athleten gepaddelt und konnte sich nicht für das A-Finale qualifizieren.Cho ist Südkoreas erfolgreichster Kanufahrer. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatte er es sowohl in der Disziplin 200 Meter K1 als auch im 200 Meter K2 ins Halbfinale geschafft. Er hatte sich als einziger Kanute aus Südkorea für die Spiele in Tokio qualifiziert.