Wissenschaft Südkorea wird Gesamtsieger bei Internationaler Physikolympiade

Südkorea ist bei der diesjährigen Internationalen Physikolympiade gemeinsam mit den USA, China und Russland Gesamtsieger geworden.



Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT am Donnerstag gewannen alle fünf Teilnehmer aus Südkorea die Goldmedaillen bei der 51. Internationalen Physikolympiade, die vom 17. bis 24. Juli stattfand.



Kim Kyung-min belegte sowohl bei der experimentellen Arbeit als auch bei der theoretischen Arbeit den Spitzenplatz und wurde der absolute Sieger. Es gelang Südkorea zum zweiten Mal nach 2015, drei Sonderpreise zu gewinnen.



Die Internationale Physikolympiade hatte 1967 in Warschau zum ersten Mal stattgefunden und wird jedes Jahr im Juli im jeweiligen Gastgeberland veranstaltet.



Die diesjährige Olympiade fand wegen der Corona-Pandemie wie letztes Jahr online statt. Daran nahmen 368 Schülerinnen und Schüler aus 76 Ländern teil.



Bei der Internationalen Mathematik-Olympiade, die im selben Zeitraum stattfand, wurde Südkorea Dritter in der Länder-Gesamtwertung. Alle sechs südkoreanischen Teilnehmer gewannen Medaillen, darunter fünfmal Gold und einmal Silber.