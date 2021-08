Olympia in Tokio: Südkoreas Baseballmannschaft verliert gegen USA

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio hat die südkoreanische Baseballmannschaft im zweiten Halbfinale eine herbe Niederlage einstecken müssen.Im Halbfinale der Verlierer im Yokohama Stadium unterlag die Mannschaft von Trainer Kim Kyung-moon am Donnerstag den USA mit 2:7.Um Mittag am Samstag wird Südkorea gegen die Dominikanische Republik antreten und um die Bronzemedaille kämpfen.Südkoreas Ziel war die Titelverteidigung. Das Land gewann bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Goldmedaille. In Tokio ist Baseball erstmals seit 13 Jahren wieder olympisch.