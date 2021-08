Südkorea Gastgeber seiner nächsten drei WM-Qualifikationsspiele

Photo : YONHAP News

Südkorea wird die ersten drei Spiele der letzten Qualifikationsrunde für die Endrunde der Fußball-WM vor heimischem Publikum austragen.Der koreanische Fußballverband KFA teilte am Donnerstag mit, dass Südkorea am 7. September gegen den Libanon spielen werde. Das Rückspiel werde im Januar im Libanon stattfinden.Ursprünglich sollte in umgekehrter Reihenfolge gespielt werden. Südkorea habe einen Tausch angeboten, da es im Januar für die libanesischen Spieler in Südkorea zu kalt sein könnte.Am 2. September spielt Südkorea daheim gegen den Irak und am 7. Oktober gegen Syrien.Südkorea spielt in Gruppe A mit Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak, Syrien und dem Libanon um den Vorstoß in die Endrunde.Die Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für die WM-Endrunde, der Sieger des Duells der Drittplatzierten spielt gegen eine Mannschaft eines anderen Kontinentalverbandes um ein WM-Ticket. Aus welchen Verband der Gegner kommt, musst noch festgelegt werden.