Nordkorea wird bei Sicherheitstreffen ARF voraussichtlich von Botschafter vertreten

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird voraussichtlich beim ASEAN Regional Forum von einem Botschafter vertreten.Wie am Donnerstag aus diplomatischen Kreisen verlautete, werde der Botschafter in Indonesien, An Kwang-il, heute an dem virtuellen Treffen teilnehmen.Damit würde das zweite Jahr in Folge statt des Außenministers ein Botschafter Nordkorea bei dem Sicherheitstreffen repräsentieren. Es hatte Spekulationen gegeben, dass Außenminister Ri Song-gwon am ARF teilnehmen würde.Aktuell besteht die Hoffnung, dass Nordkorea wieder zu Abrüstungsgesprächen mit den USA zurückkehren könnte. Beide Koreas hatten zuletzt nach 13-monatiger Unterbrechung offizielle Verbindungen wiederhergestellt. Dies schürte Hoffnungen auf eine Verbesserung des innerkoreanischen Verhältnisses.Das ARF ist die einzige multilaterale Sicherheitskonferenz, an der regelmäßig Vertreter aus Nordkorea teilnehmen.Dass Nordkorea einen Botschafter zum ARF schicken will, dämpfte die Hoffnung auf einen engeren Austausch mit Washington und Seoul am Rande der Veranstaltung. Eine besondere Ankündigung Pjöngjangs scheint ebenfalls unwahrscheinlich geworden zu sein.Im letzten Jahr hatte Botschafter An beim ARF lediglich Nordkoreas Umgang mit der Corona-Pandemie erläutert.