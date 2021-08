Südkorea erzielt 14. Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat dank des Exportaufschwungs den 14. Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Laut der koreanischen Zentralbank wurde im Juni nach vorläufigen Schätzungen ein Plus in Höhe von 8,85 Milliarden Dollar verbucht.Damit wurde seit Mai letzten Jahres stets ein Überschuss verzeichnet. Der Überschuss nahm um 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.Der Leistungsbilanzüberschuss im ersten Halbjahr erreicht insgesamt 44,34 Milliarden Dollar. Das sind 132,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Der Überschuss in der Warenbilanz verbesserte sich im Juni um mehr als 1,4 Milliarden Dollar verglichen mit dem Vorjahr auf 7,62 Milliarden Dollar.Das Exportvolumen legte um 35,9 Prozent auf 53,63 Milliarden Dollar zu, während das Importvolumen um 38,2 Prozent auf 46,02 Milliarden Dollar wuchs.