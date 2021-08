Südkorea und USA halten erste Gespräche auf Direktorenebene seit Wiederherstellung innerkoreanischer Kommunikationsleitungen ab

Photo : YONHAP News

Generaldirektoren der Außenministerien Südkoreas und der USA haben erstmals seit der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen Gespräche geführt.Das gab das US-Außenministerium in einer Pressemitteilung bekannt.Jung Pak, stellvertretende Sonderbeauftragte für Nordkorea, sei am Mittwoch (Ortszeit) in Washington zum ersten Treffen auf Generaldirektoren- oder Stellvertreterebene mit Beamten des südkoreanischen Außenministeriums, des Vereinigungsministeriums und des Blauen Hauses zusammengekommen. Anwesend seien Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats der USA, des Finanzministeriums und des Verteidigungsministeriums gewesen, hieß es.Beide Seiten hätten die aktuelle Situation auf der koreanischen Halbinsel, Perspektiven für die humanitäre Kooperation und die Koordinierung in Nordkorea-Fragen mit Interessenvertretern in anderen multilateralen Foren, einschließlich der trilateralen Zusammenarbeit mit Japan, erörtert, fügte das Ministerium hinzu.Das südkoreanische Außenministerium bestätigte in einer Pressemitteilung das Treffen zwischen Rim Kap-soo, Generaldirektor im Büro für Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel, und Jung Pak in Washington.Beide Seiten hätten bekräftigt, dass eine baldige Wiederaufnahme innerkoreanischer Gespräche und des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA unerlässlich sei, um wesentliche Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel zu erzielen. Sie hätten konkrete und eingehende Konsultationen über Wege zur Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und zur baldigen Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Pjöngjang und Washington geführt, hieß es.