Landesweit Warnung vor Japanischer Enzephalitis

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist am Donnerstag landesweit eine Warnung vor der Japanischen Enzephalitis ausgegeben worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention begründete dies damit, dass in Busan mehr Mücken der Art Culex tritaeniorhynchus als der Grenzwert für die Herausgabe einer entsprechenden Warnung eingesammelt worden seien. Die Japanische Enzephalitis wird von Mücken dieser Art übertragen.Wer sich gegen diese Infektionskrankheit impfen lassen will, kann dies nach ärztlicher Beratung tun. Kinder unter zwölf Jahren können in öffentlichen Gesundheitszentren oder hierfür bestimmten medizinischen Einrichtungen kostenlos geimpft werden.Die Liste solcher medizinischer Einrichtungen kann auf der Informationsseite zu Schutzimpfungen (http://nip.kdca.go.kr) eingesehen werden.