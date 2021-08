Außenminister Chung nimmt heute an ARF-Ministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong nimmt am Außenministertreffen des ASEAN-Regionalforums (ARF) teil, das am Freitag virtuell stattfindet.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass bei dem Treffen die Situation in der Region einschließlich der Fragen der koreanischen Halbinsel und Maßnahmen in Sicherheitsfragen umfassend erörtert würden.Chung wird Südkoreas Bemühungen um stetige Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel, darunter die jüngste Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen, vorstellen. Er wird um die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft hierfür bitten.Darüber hinaus werde der Minister die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen um Frieden und Stabilität in der Region, darunter auch angesichts der Lage in Myanmar, betonen, so das Ministerium.Unterdessen gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Nordkorea beim ARF-Treffen auch dieses Jahr nicht von Außenminister Ri Son-gwon, sondern vom Botschafter in Indonesien und bei der ASEAN, An Kwang-il, vertreten wird.Das ARF ist die einzige multilaterale Sicherheitskonferenz, an der Nordkorea regelmäßig teilnimmt.