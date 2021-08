Denkfabrik CRS: USA werden voraussichtlich teilweise Lockerung der Sanktionen anbieten

Photo : YONHAP News

Die Denkfabrik des US-Kongresses erwartet, dass Washington eine teilweise Lockerung der Nordkorea-Sanktionen im Gegenzug für Abrüstungsschritte anbieten wird.Die Biden-Regierung werde wahrscheinlich ein abgestuftes Konzept gegenüber Nordkorea verfolgen und eine teilweise Lockerung der Sanktionen anbieten, schrieb der Congressional Research Service (CRS) in einem am 30. Juli veröffentlichten Bericht.Auf diese Weise solle unter der Aufsicht des Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, eine schrittweise Denuklearisierung Nordkoreas gelingen.Jedoch würde eine schrittweise Lockerung der Sanktionen ohne Unterstützung des Kongresses aufgrund rechtlicher Bestimmungen und ihrer Grenzen nicht möglich sein.Denn die Nordkorea-Sanktionen seien nicht nur wegen der Waffenentwicklung, sondern auch wegen Menschenrechtsverstößen in Nordkorea, Waffengeschäften, internationalem Terrorismus und Cyberaktivitäten in Kraft gesetzt worden.Auch wurde in dem Forschungsbericht die Meinung von Experten geschildert, dass der Ansatz der Biden-Regierung außerordentlich passiv sei. Zudem hätten die offiziellen Vorschläge nur wenig Substanz, hieß es.