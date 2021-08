Südkorea verlängert aktuelle Corona-Regeln um zwei weitere Wochen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, die aktuell geltenden Corona-Regeln um zwei weitere Wochen zu verlängern.Für die Hauptstadtregion gilt demnach Stufe vier, die höchste Stufe des vierstufigen Systems zur sozialen Distanzierung, bis 22. August, für die restlichen Gebiete Stufe drei.Das gab Ministerpräsident Kim Boo-kyum bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Freitag bekannt. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass immer noch eine große Gefahr einer Infektionsausbreitung besteht.Die Einschränkungen für private Treffen gelten ebenfalls weiter.Die Regierung will jedoch im Falle von Regeln, die hinsichtlich der Wirksamkeit und der Akzeptanz Ergänzungen bedürfen, unter Berücksichtigung von Meinungen vor Ort Änderungen vornehmen.Hinsichtlich des Plans einiger Kirchen in Seoul, zum Unabhängigkeitstag, dem 15. August, Kundgebungen zu veranstalten, betonte der Ministerpräsident, politische Überzeugungen und Interessen könnten keinen Vorrang vor dem Leben und der Sicherheit der Bürger haben. Die Regierung werde keinesfalls tatenlos zusehen, wenn inmitten der vierten Corona-Welle „Öl ins Feuer gegossen“ werde.