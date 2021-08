Südkorea meldet 1.704 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den dritten Tag in Folge mehr als 1.700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 1.704 Neuansteckungen bestätigt, darunter 1.640 lokale und 64 eingeschleppte Fälle. Bisher wurden insgesamt 207.406 Covid-19-Fälle im Land nachgewiesen.Rund 62 Prozent der lokal übertragenen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 460 Fälle, die Provinz Gyeonggi 451 und Incheon 101.1.333 weitere Infizierte wurden aus der Quarantäne entlassen, derzeit werden 23.241 Personen isoliert behandelt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um sieben auf 376.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um vier auf 2.113 zu. Die Letalitätsrate beträgt 1,02 Prozent.