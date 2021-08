Verbraucherorganisationen fordern von McDonald's Untersuchung aller Filialen wegen Verwendung abgelaufener Zutaten

Photo : YONHAP News

Verbraucherorganisationen in Südkorea haben McDonald's aufgefordert, alle Filialen im Land zu untersuchen.Hintergrund ist eine Reportage von KBS, in der aufgedeckt wurde, dass in einem McDonald's Restaurant abgelaufene Zutaten verwendet worden seien.Eine Gruppe von Verbraucherorganisationen betonte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Hauptsitz von McDonald's Korea in Seoul, dass die Manipulation des Verfallsdatums von Nahrungsmitteln eine Handlung darstelle, die die Gesundheit der Verbraucher ernsthaft bedrohe.Die Organisationen kritisierten McDonald's Korea dafür, einen Jobber dafür verantwortlich gemacht und ihn für drei Monate vom Dienst suspendiert zu haben.Sie betonten, dass die Aushilfskraft weder eine Befugnis für die Änderung des Verfallsdatums hätte noch einen Vorteil dadurch erwarten könnte. Sie warfen McDonald's vor, die Schuld dem Mitarbeiter in die Schuhe geschoben zu haben.Die Organisationen forderten die Firma auf, die Disziplinarmaßnahme zurückzunehmen und in allen über 400 Filialen im Land zu untersuchen, ob das Verfallsdatum gründlich beachtet wird.