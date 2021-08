Seoul verurteilt tödlichen Angriff auf Öltanker vor Küste des Oman

Die südkoreanische Regierung hat einen jüngsten Angriff auf ein Handelsschiff vor der Küste des Oman aufs Schärfste verurteilt.Eine solche Attacke sei ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag in einem Kommentar. Alle Schiffe sollten in internationalen Gewässern frei fahren können.Am 29. Juli war der von einer israelischen Reederei betriebene Öltanker Mercer Street einem Drohnenangriff ausgesetzt. Dabei starben zwei Crewmitglieder, ein Brite und ein Rumäne.Israel, die USA und Großbritannien machten nach dem Vorfall Iran für den Angriff verantwortlich.