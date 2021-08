Olympia in Tokio: Karateka Park Hee-jun bestreitet Kampf um Bronze

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Karateka Park Hee-jun kämpft bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Disziplin Kata um Bronze.In der Klassifikationsrunde der Gruppe A im Nippon Budokan in Tokio kam der 27-Jährige mit durchschnittlich 25.62 Punkten auf Platz drei hinter dem Spanier Damian Quintero und Ariel Torres aus den USA. Damit verpasste er zwar den direkten Einzug ins Finale, hat jedoch noch Chancen auf den Bronzemedaillengewinn.Karate Kata ist eine Übungsform, die aus stilisierten Kämpfen gegen einen imaginären Gegner besteht. Die Athleten entscheiden sich für eine der 102 von der World Karate Federation (WKF) anerkannten Kata-Formen und teilen diese vor dem Wettkampf mit.Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist Karate erstmals olympisch.Der Kampf um Bronze beginnt heute um 19.30 Uhr.