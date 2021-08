Außenminister Südkoreas und der USA sprechen telefonisch über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und der USA haben am Freitag ein Telefongespräch geführt.Außenminister Chung Eui-yong und sein US-Amtskollege Tony Blinken hätten sich über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, darunter die bilaterale Allianz und die Fragen der koreanischen Halbinsel, ausgetauscht, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Beide Minister einigten sich darauf, dass Südkorea und die USA koordinierte diplomatische Bemühungen fortsetzen, um wesentliche Fortschritte für das Ziel der vollständigen Denuklearisierung und eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel zu erzielen.Dem Ministerium zufolge führten beide Minister konkrete Diskussionen über Wege zur Zusammenarbeit mit Nordkorea, einschließlich der humanitären Kooperation. Sie hätten vereinbart, für das Engagement gegenüber Nordkorea kontinuierlich Anstrengungen zu unternehmen.Auch das US-Außenministerium informierte in einer Pressemitteilung über das Telefongespräch zwischen Chung und Blinken.Beide Minister hätten ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung und die Schaffung eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Minister Blinken habe die Unterstützung der USA für den innerkoreanischen Dialog und das Engagement bestätigt, hieß es.Beide Seiten hätten auch die jüngsten Entwicklungen in Nordkorea erörtert und vereinbart, humanitäre Initiativen auf der koreanischen Halbinsel zu prüfen.