Koreanische Unternehmen globale Marktführer in nur fünf Industriebereichen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der wichtigen Industrien, in denen südkoreanische Unternehmen globale Marktführer sind, ist innerhalb eines Jahres um zwei gesunken.Nach den Ergebnissen einer Untersuchung der japanischen Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ zu den Marktanteilen bei wichtigen Produkten und Dienstleistungen führten koreanische Unternehmen im Jahr 2020 in fünf Bereichen den globalen Markt an. Das sind NAND-Flashspeicher, OLED-Panels, DRAM, ultradünne Fernseher und Smartphones.Marktführer in all diesen Bereichen war Samsung Electronics. LG Display rangierte auf Platz zwei bei OLED-Panels, während SK Hynix bei DRAM den zweiten Platz belegte. LG Electronics lag an zweiter Stelle bei ultradünnen Fernsehern.Bei der Untersuchung 2019 war Südkorea auf sieben Gebieten Spitzenreiter und landete gemeinsam mit Japan auf Platz drei. Diesmal lag Südkorea hinter Japan.Spitzenreiter waren die USA, deren Unternehmen in 24 Bereichen Marktführer waren. Dahinter folgte China, das in 17 Bereichen die Spitzenposition erreichte.