Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Tischtennis-Herren sind bei den Olympischen Spielen in Tokio im Teamwettbewerb ohne Medaille geblieben.Lee Sang-su, Jeoung Young-sik und Jang Woo-jin unterlagen im kleinen Finale im Tokyo Metropolitan Gymnasium Gastgeber Japan mit 1:3.Südkorea ist damit im Tischtennis seit 2016 in Rio de Janeiro das zweite Mal in Folge bei Olympischen Spielen leer ausgegangen.