Gedenkritual für 100.000 koreanische Opfer der Atombombenabwürfe auf Japan

In Südkorea hat am Freitag ein Gedenkritual für die koreanischen Opfer der beiden Atombombenabwürfe auf Japan während des Zweiten Weltkriegs stattgefunden.Die Gedenkzeremonie zum 76. Jubiläum veranstaltete der Landkreis Hapcheon in der Provinz Süd-Gyeongsang.Landkreischef Moon Joon-hee sagte, dass der Landkreis mit einem Wohlfahrtszentrum für Atombombenopfer und einem Museum im Mittelpunkt Bemühungen um die Bekanntmachung der Atombombenschäden und die Wohlfahrt von Opfern unternehme. Der Landkreis werde sich auch künftig dafür einsetzen, die Heilung und Rehabilitation der Verwundeten zu unterstützen.Das Gedenkritual findet jedes Jahr statt, um der 100.000 koreanischen Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki jeweils am 6. und 9. August 1945 zu gedenken.