Kospi verliert zweiten Tag in Folge

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Freitag den zweiten Tag in Folge verloren.Der Kospi beendete den Handel 0,18 Prozent tiefer bei einem Stand von 3.270,36 Zählern.Die Anleger waren besorgt, weil die Corona-Infektionszahlen nicht sinken und strenge Corona-Regeln für weitere zwei Wochen gelten.Der Kospi sei mit einem Plus gestartet, habe aber schließlich aufgrund von Verkäufen durch institutionelle Anleger die Gewinne wieder abgegeben, schrieb die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf ein Expertenteam von Shinhan Investment.