Olympia in Tokio: Sportkletterin Seo Chae-hyun belegt im Speed-Finale Platz acht

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Sportkletterin Seo Chae-hyun hat im ersten Final-Wettkampf der Kombination den achten Platz belegt.Im Finale der Disziplin Speed im Aomi Urban Sports Park in Tokio verlor die 17-Jährige gegen Brooke Raboutou aus den USA und kam auf den achten Platz.Im Sportklettern Kombination werden die Platzierungen in den drei Disziplinen Vorstieg (Lead), Bouldern und Speed zu einer Gesamtpunktzahl multipliziert.Im Vorstieg kommt es darauf an, ohne Sturz und höher als die Konkurrenz zu klettern. Beim Bouldern müssen die Athleten an einer Wand von geringer Höhe sogenannte Boulder, d.h. Problemfelder, lösen. Beim Speed entscheidet die Geschwindigkeit.