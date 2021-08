Olympia in Tokio: Moderne Fünfkämpferin Kim Se-hee belegt Platz elf

Photo : YONHAP News

Die Moderne Fünfkämpferin Kim Se-hee hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Platz elf belegt.Im Einzel der Frauen im Tokyo Stadium wurde die Südkoreanerin mit insgesamt 1.330 Punkten nach fünf Teildisziplinen Elfte.Damit erreichte sie dieselbe Platzierung, welche ihre Landsmänner Kim Mi-seop 1996 in Atlanta und Jung Jin-hwa 2012 in London erreicht hatten. Platz elf bleibt damit die beste olympische Platzierung Südkoreas im Modernen Fünfkampf.Das beste Ergebnis bei den Frauen war bisher Platz 13 von Kim Sun-woo 2016 in Rio de Janeiro gewesen.