Olympia in Tokio: Sportkletterin Seo Chae-hyun bei Olympia-Premiere auf Platz acht

Photo : YONHAP News

Die koreanische Sportkletterin Seo Chae-hyun hat ihre Olympia-Premiere auf Platz acht beendet.Im Finalwettkampf am Freitag im Aomi Urban Sports Park in Tokio rangierte die 17-Jährige mit insgesamt 112 Punkten an letzter Stelle unter den acht Finalistinnen.Seo kam auf Platz acht im Speed, Platz sieben im Bouldern und Platz zwei im Lead.Gold ging an Janja Garnbret aus Slowenien, Silber an Miho Nanaka aus Japan und Bronze an Akiyo Noguchi, ebenfalls aus Japan.Sportklettern besteht aus Speed, Bouldern und Lead. Die endgültige Rangliste wird abhängig von der gesamten Punktzahl (Multiplikation der Ergebnisse in den drei Disziplinen) bestimmt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Platzierung.Seo ist die jüngste unter den Finalistinnen und der einzige Teenager. Sie hatte bei der IFSC-Weltcupserie 2019 bei den Senioren debütiert. In der Saison 2019 hatte sie vier Weltcup-Goldmedaillen gewonnen und war Ranglistenerste im Weltcup-Lead.