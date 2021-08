Olympia in Tokio: Karateka Park Hee-jun belegt Platz fünf

Photo : YONHAP News

Karateka Park Hee-jun hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille verpasst.Im kleinen Finale im Nippon Budokan in Tokio verlor der Südkoreaner in der Disziplin Kata gegen den Türken Ali Sofuoğlu und beendete das Turnier mit einem gemeinsamen Platz fünf.Park zeigte die höchste und schwierigste Kata Sūpārinpei und erhielt dafür insgesamt 26,14 Punkte.In der Disziplin Karate-Kata werden zwei Wettkämpfe um Bronze ausgetragen. Die Verlierer teilen sich Platz fünf.Karate Kata ist eine Übungsform, die aus stilisierten Kämpfen gegen einen imaginären Gegner besteht. Die Athleten entscheiden sich für eine der 102 von der World Karate Federation (WKF) anerkannten Kata-Formen und teilen diese vor dem Wettkampf mit. In Tokio ist Karate erstmals olympisch.