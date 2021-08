Olympia in Tokio: Volleyballerinnen verlieren Halbfinale

Photo : YONHAP News

Südkoreas Volleyballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio ihr Halbfinale verloren.Gegen Brasilien verlor die Mannschaft am Freitag in der Ariake Arena mit 0:3-Sätzen (16:25, 16:25, 16:25).Die Mannschaft hat nun noch die Chance auf den Gewinn der Bronzemedaille. Das kleine Finale gegen den Weltmeister Serbien findet am Sonntag statt.Brasiliens Finalgegner sind die USA.Südkorea hatte bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal im Volleyball der Frauen die erste olympische Medaille in einer Ballsportart gewonnen.