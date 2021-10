Nordkorea stellt innerkoreanische Kommunikationsleitungen wieder her

Photo : KBS News

Nordkorea hat am Montag alle innerkoreanischen Kommunikationsleitungen wiederhergestellt.Der Schritt erfolgte 55 Tage, nachdem Nordkorea die heißen Drähte aus Protest gegen gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA einseitig gekappt hatte.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, dass heute um 9 Uhr ein Telefonat über den Kanal des gemeinsamen Verbindungsbüros Süd- und Nordkoreas erfolgt sei. Die Regierung gehe davon aus, dass mit der Verbindung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen eine Grundlage für die Stabilisierung der Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Wiederherstellung der innerkoreanischen Beziehungen geschaffen worden sei.Auch über die militärischen Kommunikationsleitungen in der Ost- und Westmeerzone erfolgten um 9 Uhr Telefonate zwischen beiden Koreas.Die Wiederherstellung erfolgte fünf Tage, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung am 29. September die entsprechende Absicht verkündet hatte.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte früher am Montag berichtet, dass die zuständigen Organe beschlossen hätten, gemäß Kims Absicht am 4. Oktober ab 9 Uhr alle Kommunikationsleitungen zwischen Nord- und Südkorea wiederherzustellen.Nordkorea forderte, die südkoreanischen Behörden sollten sich die Bedeutung der Maßnahme tief einprägen und die innerkoreanischen Beziehungen in Ordnung bringen. Sie sollten sich aktiv bemühen, um wichtige Aufgaben zu erledigen und helle Zukunftsperspektiven zu eröffnen.Nordkorea hatte aus Protest gegen den Beginn des Crisis Management Staff Training (CMST), einer Art Vorübung einer gemeinsamen Militärübung zwischen Südkorea und den USA, die innerkoreanischen Kommunikationsleitungen am 10. August einseitig gekappt.