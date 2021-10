Vereinigungsminister teilt Absicht für hochrangige innerkoreanische Gespräche binnen Jahresfrist mit

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat die Absicht mitgeteilt, noch innerhalb dieses Jahres ein innerkoreanisches Treffen auf hochrangiger Ebene anzustreben.Die entsprechende Äußerung machte Lee während seines Besuchs in Deutschland anlässlich des 31. Jahrestags der Deutschen Einheit am Sonntag.Die Zeit der Wahl und Entscheidung stehe bevor, sagte er einem KBS-Reporterteam. Süd- und Nordkorea müssten noch vor den Olympischen Spielen im Februar in Peking eine Einigung erreichen, um Fortschritte für Dialog und Kooperation zu erzielen.Er betonte die Notwendigkeit, dass Süd- und Nordkorea noch vor den Olympischen Spielen eine Einigung erzielen und Hand in Hand zu den Spielen reisen würden. Man wolle sich aktiv bemühen, einen Dialog mit Nordkorea zustande zu bringen.Lee nahm am Sonntag auf Einladung des deutschen Bundesrats und des Bundestags an der Feier zum 31. Jahrestag der Deutschen Einheit in Halle in Sachsen-Anhalt teil.