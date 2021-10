Südkorea meldet 1.673 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat erstmals seit elf Tagen unter 2.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 1.673 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien, davon 1.653 lokal übertragene und 20 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Infizierten im Land beträgt 319.777.Die Zahl der Neuinfektionen sank um 413 gegenüber dem Vortag und unterschritt zum ersten Mal seit dem 23. September die 2.000er-Marke. Das Ergebnis wird jedoch offenbar auf weniger Testungen am Feiertag zurückgeführt.Der Wert entspricht zudem dem zweithöchsten Stand, der bisher an einem Sonntag bestätigt wurde.73,6 Prozent der lokal übertragenen Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 570 Fälle, die Provinz Gyeonggi 530 und Incheon 118.Weitere 3.822 Corona-Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 34.595 Infizierte isoliert versorgt. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um zwei auf 348.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um sechs auf 2.513. Die Letalitätsrate liegt bei 0,79 Prozent.