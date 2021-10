Koreanische Serie „Squid Game“ erlebt Boom in Frankreich

Photo : YONHAP News

Die Netflix-Serie „Squid Game“ erlebt einen Boom in Frankreich.Ein Pop-up-Store von „Squid Game“ wurde am Samstag im Stadtzentrum von Paris für zwei Tage geöffnet und ließ die Beliebtheit der koreanischen Serie erkennen.Am zweiten und letzten Tag der Erlebnisveranstaltung standen bereits bei der Öffnung zahlreiche Menschen vor dem Laden Schlange.Ein PR-Mitarbeiter von Netflix sagte der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch, dass man wegen der großen Popularität von „Squid Game“ in Frankreich die Veranstaltung vorbereitet habe. Das südkoreanische Drama „Squid Game“ sei auf dem Kurs zur erfolgreichsten Serie in der Geschichte von Netflix. Man könne nicht zählen, wie viele Menschen den Pop-up-Store besucht hätten. Es sei nur „Wow“ gewesen, hieß es weiter.„Squid Game“ wurde am 17. September auf Netflix veröffentlicht und handelt von einem Überlebensspiel um ein Preisgeld in Höhe von 45,6 Milliarden Won (38,4 Millionen Dollar). Schauspieler Lee Jung-jae übernahm die Hauptrolle.