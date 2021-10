Nationales Plan für Unisex-Toilette an einer Universität stößt auf Hürde

Der Plan von Studentenvertretern an einer Universität in Südkorea, eine Toilette für alle Geschlechter zu errichten, stößt in der Endphase auf eine Hürde.



Die Mitglieder eines Studentenorgans an der Sungkonghoe-Universität in Seoul hatten im Mai einstimmig den Antrag verabschiedet, eine Unisex-Toilette zu errichten. Demnach schlug ein Krisenkomitee der Studentenvertreter der Universität vor, noch im Sommer dieses Jahres in einem Gebäude eine solche Toilette zu eröffnen.



Der Plan wurde jedoch nicht verwirklicht, weil die Universität keine Budgetmittel hierfür zur Verfügung stellte.



Ein Vertreter der Hochschule begründete dies damit, dass es bei einer Umfrage im Mai und Juni mehr Gegenstimmen als Stimmen dafür gegeben habe. 217 von den 502 befragten Studierenden hätten sich für eine solche Toilette ausgesprochen, während 266 dies abgelehnt hätten.



Das Krisenkomitee betonte jedoch, dass die Toilettennutzung eine Grundrechtsfrage darstelle. Lehne die Universität den Schutz der Grundrechte der Minderheiten nicht ab, müsse sie nach Wegen suchen, um gemeinsam mit den Studenten eine Einigung erzielen zu können, sagte der Komiteechef Lee Hoon. Er betonte, dass man weiter Wandzeitungen und Plakate anschlagen und Ein-Mann-Demonstrationen fortsetzen werde, bis die Universität handele.