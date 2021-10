UN-Sicherheitsrat scheitert mit gemeinsamer Erklärung zu Nordkoreas Raketenstart

Photo : KBS News

Der UN-Sicherheitsrat hat nach einer wegen des jüngsten Raketenstarts Nordkoreas einberufenen Dringlichkeitssitzung keine gemeinsame Erklärung annehmen können.Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf einen Diplomaten eines ständigen Ratsmitglieds.Die Sitzung habe über eine Stunde lang gedauert, die Ratsmitglieder hätten jedoch keine gemeinsame Erklärung verabschieden können. Die Vertreter Russlands und Chinas hätten gesagt, dass es noch nicht die Zeit dafür sei und dass man noch Zeit für die Analyse der Situation brauche, hieß es.Die Sitzung hinter verschlossenen Türen wurde auf Vorschlag der USA, Großbritanniens und Frankreichs einberufen, nachdem Nordkorea am 29. September bekanntgegeben hatte, eine Hyperschallrakete getestet zu haben.Die Sitzung war ursprünglich für den 30. September vorgesehen. Sie wurde jedoch auf Forderung Chinas und Russlands nach mehr Zeit für die Überprüfung der Angelegenheit verschoben und fand am 1. Oktober statt.Nach weiteren Angaben von AFP teilten die USA angesichts einer immer noch fehlenden konkreten Nordkorea-Strategie der Biden-Regierung mit, dass noch relevante Materialien überprüft würden. Dabei wurde ein Botschafter eines ständigen Ratsmitglieds zitiert.